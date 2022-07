Banco de Portugal aplica coimas de oito milhões de euros

JN/Agências Hoje às 11:28 Facebook

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 68 e decidiu 329 processos de contraordenação no segundo trimestre de 2022, tendo aplicado coimas no valor de quase 8,195 milhões de euros.

Segundo a Síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal relativa ao período de abril a junho deste ano, dos 329 processos decididos, 200 respeitam a infrações de natureza comportamental, 43 a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 32 a infrações de natureza prudencial e 28 são infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Outras 17 infrações resultam do incumprimento das regras relativas ao funcionamento da Central de Responsabilidades de Crédito e nove respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.

Quanto aos 68 processos instaurados, 32 respeitam a infrações de natureza comportamental, 31 a infrações de natureza prudencial, três a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, um a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário e um outro ao incumprimento de deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

No contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 8.194.750 euros, dos quais 1.548.500 euros suspensos na sua execução, acrescenta o banco central.