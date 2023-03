Banco Mundial prevê crescimento fraco de 2,2% ao ano até 2030

William Rocha Hoje às 18:33 Facebook

O crescimento da economia mundial a longo prazo deverá ser, em média, de 2,2% até ao final da década, registando assim um menor crescimento em comparação com as duas primeiras décadas do século XXI, de acordo com um relatório divulgado esta segunda-feira pelo Banco Mundial.

Uma junção de fatores, incluindo o impacto persistente da pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e os riscos em curso para o setor financeiro na Europa e nos Estados Unidos, estão a impactar e a abrandar o crescimento da economia global, que o Banco Mundial (BM) prevê que se expanda em apenas 1,7% este ano.

A atual situação preocupa todos os países, desde os mais ricos, desde logo a começar pela China, até aos emergentes, destaca a entidade bancária.

Numa entrevista ao telefone, o diretor da instituição financeira internacional, Indermit Gill, estimou que apesar de a China desempenhar há muito tempo "o papel de locomotiva do crescimento global", o cenário irá mudar "à medida que a sua expansão diminui com o tempo", sendo que a partir desse momento quem irá substituir a China "não será um único país, mas um grupo de países".

Ainda que o crescimento do Produto Interno Bruto global esteja previsto ficar em 1,7%, o BM adianta que o crescimento potencial da economia pode melhorar em 0,7 pontos percentuais, caso seja realizada uma série de reformas que consistem em aumentar o investimento, em melhorar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e em melhorar as condições de comércio.