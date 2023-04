Bancos em Portugal poupam milhões ao pagar mal aos depositantes

Se os bancos portugueses pagassem o mesmo que a Banca da Zona Euro nos depósitos, as famílias e empresas portuguesas receberiam mais 1237,4 milhões de euros pelas suas poupanças do que recebem atualmente. Saiba quais são os bancos com melhores ofertas nos depósitos a prazo.

O valor, superior a 1200 milhões de euros, foi calculado pelo jornal online Eco com base na diferença das taxas de juro médias praticadas pelos bancos portugueses em relação aos bancos da Zona Euro no stock de depósitos de particulares e empresas em fevereiro.

O presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), Nuno Cunha Rodrigues, sugeriu, no dia 11 de abril, em audição parlamentar, a disponibilização de simuladores institucionais que permitam a todos os consumidores "comparar as alternativas disponíveis no mercado para depósitos a prazo, contas de pagamento ou outros produtos bancários". O Banco de Portugal já disponibiliza um comparador de comissões, por tipo de serviço e por instituição.