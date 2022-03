Bancos registam lucros à boleia de mais comissões

Em 2021, a receita com serviços e manutenções de contas foi de 2,3 mil milhões. Este ano voltam a aumentar e até o Banco CTT deixa de ser grátis.

Mais negócio, mais virtual, mais comissões e menos trabalhadores. Esta equação resultou em mais lucros para os bancos portugueses em 2021, muito à custa das comissões bancárias. Entre os cinco maiores bancos do país, todos já aumentaram ou vão aumentar as comissões este ano. Até o Banco CTT vai abandonar a política de custo zero e passar a cobrar comissões pela manutenção de conta. O leque dos que garantem isenção reduz-se para apenas quatro.

Este ano, os tarifários já aumentaram no BCP, Santander Totta e BPI. O Novo Banco aumenta amanhã e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) atualiza a 1 de abril. No caso do Novo Banco, a principal alteração que entra em vigor amanhã é o fim do desconto na comissão de manutenção da conta à ordem. Até agora, quem tinha mais de 35 mil euros na conta pagava 12 euros de comissão líquida por ano e passa a pagar 62 euros e 30 cêntimos. A este valor acresce o imposto de selo de 4%.