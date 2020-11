Bar no Porto tenta sobreviver com campanha de angariação de fundos

Adriana Castro Hoje às 13:40 Facebook

O "Pinguim Café" lançou uma campanha de angariação de fundos através do MB Way para tentar colmatar algumas das despesas do bar, na Rua de Belmonte, no Porto, e que, face à crise provocada pela pandemia de covid-19, estão a ser difíceis de cobrir.

A situação estende-se a todo o setor de restauração e bebidas da cidade, que já obrigou ao fecho de algumas casas, revelou António Fonseca, presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto.

Para Paulo Pires, proprietário do "Pinguim", a campanha serviu para perceber "se os clientes achavam que valia a pena lutar". Os muitos donativos, confessa, deram um grande "alento" à equipa de cinco trabalhadores.