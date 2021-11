Bazuca não resolverá falta de casas para famílias carenciadas

Carla Sofia Luz Hoje às 13:40 Facebook

Há quase mais 10 mil agregados registados. Governo admite que será preciso manter ativo o 1.º Direito, para além de 2026.

O programa 1.º Direito, que visa garantir o acesso a habitação nova, reabilitada ou arrendada a famílias carenciadas, não se extinguirá em julho de 2026 com o fim do financiamento da bazuca. O Governo admite que os 1,21 mil milhões de euros inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não serão suficientes para dar um lar condigno a todas as pessoas sem capacidade financeira para aceder a uma casa no mercado regular. O Ministério das Infraestruturas e Habitação garante, ao JN, que, nos 113 concelhos com acordos celebrados, foram identificadas 35 169 famílias necessitadas de alojamento, superando largamente os 26 mil fogos que o PRR financiará.

São quase mais 10 mil agregados. O objetivo do Governo é fechar acordos com todas as câmaras do país, prevendo-se que sejam assinados os protocolos de colaboração com mais 57 autarquias nas próximas semanas, engrossando a lista das necessidades.