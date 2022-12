BCE ameaça subir juros durante três anos ou mais

Luís Reis Ribeiro DV/JN Hoje às 08:18 Facebook

Zona Euro já estará em recessão, mas Lagarde prevê inflação acima de 2% até 2025, o que lhe dá argumentos para agravar taxas e custos do crédito.

As famílias, as empresas e os estados mais endividados vão ter anos bastante complicados até 2025 ou mesmo 2026, de acordo com várias indicações deixadas ontem pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela sua presidente, Christine Lagarde, que apontam para uma inflação acima da meta dos 2% em 2025, mas com a economia a regressar a um crescimento próximo de 2% em 2024 e 2025.

Vários analistas especializados na leitura do oráculo do BCE afirmam que se a inflação prevista para a Zona Euro persiste acima da meta de 2%, mas se estas mesmas projeções indicam também que a economia aguenta com um crescimento próximo de 2%, então parecem estar reunidos os argumentos para suportar muitas e fortes subidas de taxas de juro ao longo dos próximos três anos ou mais.