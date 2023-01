BCE deve subir taxas de juro em 50 pontos base em fevereiro e março

JN Hoje às 19:18 Facebook

Klaas Knot, membro do Conselho do Banco Central Europeu, antecipa mais duas subidas de 50 pontos nas próximas reuniões de fevereiro e março. Diz que o ritmo dos aumentos das taxas de juro tem desacelerado, mas não aponta nova redução para os próximos meses.

O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base, em fevereiro e março, e continuará a subir as taxas nos meses seguintes, adiantou, este domingo, Klaas Knot, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), em entrevista à emissora holandesa WNL.

"Prevemos aumentar as taxas em 0,5% em fevereiro e março, e não parar por aí com mais medidas, que se seguirão em maio e junho", disse o também governador do banco central dos Países Baixos, citado pela agência de notícias Reuters.

Numa outra entrevista ao jornal italiano "La Stampa", também publicada este domingo, Knot lembrou a redução "de 75 para 50 pontos base" em dezembro, indicando que "será esse o ritmo para várias reuniões". Mas considerou "muito cedo para dizer" se o BCE pode voltar a reduzir as subidas nas taxas de juro no verão. "Haverá uma altura em que poderemos baixar de 50 para 25-pontos base, mas ainda estamos longe disso", acrescentou.