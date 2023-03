BCE pronto a intervir "se necessário" para garantir estabilidade

Carla Alves Ribeiro com Lusa Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Lagarde garante que Banco Central está "totalmente equipado" para dar apoio. Europa e EUA empenhados em restaurar a confiança

O Banco Central Europeu (BCE) diz que os bancos europeus estão sólidos, mas que está pronto a intervir se necessário. Christine Lagarde, presidente da instituição com sede em Frankfurt, esteve ontem no Parlamento Europeu a participar num debate, e garantiu que "o setor bancário da zona euro é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez", acrescentando que "o conjunto de ferramentas de política do BCE está totalmente equipado para fornecer apoio de liquidez ao sistema financeiro da zona euro, se necessário".

A líder do BCE elogiou "a ação rápida e as decisões tomadas pelas autoridades suíças" em relação ao Credit Suisse, que considerou "fundamentais para restaurar condições de mercado ordenadas e assegurar a estabilidade financeira". As palavras de Lagarde acalmaram as principais bolsas europeias, que ontem fecharam no verde, apesar do tombo de 55% das ações do Credit Suisse.