Bernardo Villa nomeado CEO da Smart Portugal

Bernardo Villa foi nomeado CEO da recém-criada Smart Portugal, Lda, reportando diretamente à Smart Europe. Com uma carreira de 21 anos ligada à Mercedes-Benz Portugal, foi ele o responsável pela introdução da Smart no nosso país, em 2001.

Licenciado em Economia, Bernardo Villa iniciou a sua carreira profissional como consultor, antes de ingressar na Mercedes-Benz Portugal como consultor da rede de concessionários.

Foi responsável de vendas da Smart entre 2001 e 2006, ano em que foi igualmente responsável pela criação do departamento de frotas, contribuído para a criação de uma estrutura 100% dedicada a clientes frotistas.

No final de 2007, assume a direção de vendas da Mercedes-Benz continuando a consolidação da dedicação às frotas e contribuindo para o crescimento das vendas da marca Mercedes-Benz em mais de 25%, em dois anos.

Em 2011, com o objetivo de preparar a Smart para o lançamento da nova geração de modelos, regressa à marca com a responsabilidade de vendas e marketing trazendo para Portugal a maior concentração mundial da Smart e vários reconhecimentos de melhor mercado a nível mundial, superando as quatro mil unidades vendidas e tornando Portugal no quinto maior mercado a nível europeu.

Como responsável em Portugal pelo projeto CASE (Connected, Autonomus, Shared and Electric), Bernardo Villa ajudou a preparar a rede de concessionários para os desafios da mobilidade elétrica, contribuindo para uma melhor perceção que este novo paradigma representa para as cidades sustentáveis e para os concessionários do futuro.

A Smart Portugal, Lda é uma subsidiária da Smart Europe, GMBH e nasce da joint venture entre a Geely, empresa chinesa da Indústria Automóvel com quase 25 anos de existência e a Daimler. A joint venture tem como objetivo a produção e comercialização da nova geração Smart com início previsto para 2023.