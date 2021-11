Black Friday motiva 5300 sites falsos por semana

Erika Nunes Hoje às 07:50 Facebook

Com a aproximação da Black Friday, na próxima sexta-feira, a Check Point Software Technologies detetou, no último mês e meio, um crescimento semanal de mais de 5300 sites maliciosos relacionados com compras online.

No dia em que as vendas duplicam de valor e os portugueses procuram oportunidades para comprar prendas de Natal com desconto, os cibercriminosos e as falsas promoções também encontram oportunidade de atacar.

"Há milhões de sites maliciosos e, nas últimas semanas, encontrámos mais de 5300 novos por semana", clarifica Rui Duro, diretor-geral da Check Point Software Technologies em Portugal. "O cibercrime ataca quando há oportunidade e a Black Friday é uma altura em que mais pessoas procuram promoções online e estão vulneráveis", alerta. Sites mais conhecidos, como o da Amazon, ou marcas cobiçadas, como a Michael Kors, estão entre os que surgem replicados, com endereços muito semelhantes aos originais e ofertas de "descontos impossíveis, que deviam fazer desconfiar".