BMcar: 142 milhões de euros de volume de negócios e 140 Rolls Royce na oficina

Com o mercado automóvel a atravessar uma grave recessão, a BMcar, concessionário da BMW e Mini, que centra a sua atividade na zona Norte, teve, em setembro, o seu melhor mês de vendas este ano, atingindo as 430 unidades. O volume de negócios atingiu, no ano passado, os 142 milhões de euros e, no Após-venda, destaque para assistência a cerca de 140 Rolls Royce.

A BMcar está presente em Braga, Viana do Castelo, Barcelos, Póvoa de Varzim, Porto Aliados e Porto-Circunvalação, naquele que é o primeiro espaço da Europa a disponibilizar o serviço autorizado de todas as marcas do grupo e inclui ainda o exclusivo ponto de assistência Rolls-Royce, único em Portugal e um dos dois existentes na Península Ibérica e França.

Pedro Rodrigues, CEO da empresa, destacou, ao JN, que o ano passado, apesar da pandemia, "foi um período recorde para a BMcar, com mais de 142 milhões de euros de volume de negócios (mais 10% face a 2019). No total, foram vendidas 3.428 viaturas (+12% em relação a 2019 ) e mais de 20 milhões de euros de volume de negócios no Após Venda (+7%). Registámos ainda mais de 33.500 entradas nos serviços Após Venda e mais de 20.500 clientes regulares".

A empresa, que até ao final deste ano terá concretizado investimentos no valor de três milhões de euros, inaugurou, no dia 1 de outubro, um novo espaço de vendas na zona mais nobre do Porto, a Avenida dos Aliados, que se tornou na montra do luxo na cidade.

"Temos um histórico de diversos projetos inovadores e diferenciadores. Sentimos a necessidade de ter a marca presente numa localização premium no centro da cidade do Porto, garantindo um espaço exclusivo e inovador, como reforço da nossa estratégia de chegarmos a um público-alvo cada vez mais diversificado", afirmou Pedro Rodrigues.



Crise dos semi-condutores

Sobre as dificuldades que a indústria automóvel está a atravessar, em especial devidas à escassez de semicondutores, que se refletem necessariamente, no retalho, o CEO da BMcar sublinhou que as "dificuldades são transversais a todas as empresas do setor automóvel e não só".

Apesar de tudo, o mês de setembro foi o melhor mês deste ano em termos de vendas, "com um total de 430 viaturas, o que permitiu em acumulado um crescimento de 40% face a 2020".

Também aqui a BMcar Online teve um papel de relevo, com 11% das vendas a terem origem deste canal de comercialização digital que apresenta consultores de vendas disponíveis 24horas por dia através de videochamada.

Sendo certo que algumas concessões já se viram obrigadas a dispensar colaboradores, Pedro Rodrigues destaca que a Bmcar "contratou desde o início da pandemia 36 profissionais e esta tónica de crescimento da nossa equipa será para continuar até ao final do ano através de um reforço entre 6% a 8% face ao ano 2020. Reforçámos todas as áreas de forma transversal, mas fizemos um maior reforço nas áreas das vendas e do após venda, bem como aumentámos a equipa dedicada à BMcar Online".

A BMcar conta atualmente com mais de 260 colaboradores e seis localizações físicas e no Porto está, ainda o ponto de assistência Rolls-Royce, único em Portugal e um dos dois existentes na Península Ibérica e França. Estima-se que, na Península Ibérica existam, cerca de 1 400 unidades da luxuosa marca inglesa e 140 deles já efetuaram a manutenção na BMcar.



Apostas nos Aliados e nos Clássicos

A mais recente aposta da empresa foi numa loja de luxo na Avenida dos Aliados, no Porto, que se junta à BMW Classic em Braga e o CEO da empresa explica que "a BMcar tem um histórico de diversos projetos inovadores e diferenciadores".

"Sentimos a necessidade de ter a marca presente numa localização premium no centro da cidade do Porto, garantindo um espaço exclusivo e inovador, como reforço da nossa estratégia de chegarmos a um público-alvo cada vez mais diversificado, mantendo um acompanhamento personalizado e isto é válido tanto para a BMcar Aliados, como para qualquer outra localização BMcar. Acreditamos que ao entrar no espaço irá sentir que é uma experiência única, uma verdadeira imersão no mundo do luxo, em que nenhum pormenor é deixado ao acaso e esse sentimento de exclusividade é transmitido a todos os nossos clientes", sublinhou Pedro Rodrigues.

Sobre a BMW Classic, Pedro Rodrigues revelou que "os resultados iniciais são francamente encorajadores, pois denotam uma apetência crescente deste segmento de mercado".

"É um espaço único em Portugal e raro em todo o Mundo. Trata-se de um investimento de 600 mil euros que possibilita a oferta de um serviço exclusivo de manutenção, reparação, restauro e venda de peças para BMW clássicos até final da década de 80, bem como o icónico BMW Z8".