BMCar quer ultrapassar os 570 milhões de euros de volume de negócios até 2024

O grupo BMCar pretende vender, até 2024, 12 mil viaturas e garantir cerca de 115 mil ordens de intervenção na área do após-venda. O objetivo é ultrapassar os 570 milhões de euros de volume de negócios.

O objetivo faz parte do Plano Estratégico 2022-2024 "Out of Your Mind" do grupo, que tem instalações em Braga, Viana do Castelo, Barcelos, Póvoa de Varzim, Porto Aliados e Porto Circunvalação, e mais de 260 funcionários.

"O nome do nosso novo plano estratégico, Out of Your Mind, não é ingénuo. Estamos a atravessar uma forte transformação do setor automóvel a vários níveis, como no caso do produto, como se distribui e como se realizam os negócios. Será um período de tempo que nos irá obrigar a adaptarmo-nos de uma forma ainda mais rápida a esta nova realidade", explicou Pedro Rodrigues, CEO da BMcar.

Pedro Rodrigues acrescenta que o grupo "está preparado para dar uma resposta em linha com as necessidades atuais e futuras do setor automóvel", sublinhando que "os últimos anos foram especialmente desafiantes, mas não nos impediram de apostar no crescimento do Grupo com novas áreas de negócio, novos espaços físicos e digitais, serviços ainda mais personalizados, bem como novos recordes de faturação".