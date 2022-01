BMcar tem novo presidente do Conselho Estratégico

Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Hélder Boavida, que chegou a ser o CEO do BMW Group Northern Europe, com a responsabilidade dos sete mercados do norte europeu, é o novo presidente do Conselho Estratégico do grupo BMcar, que distirbui as marcas BMW e Mini.

O novo presidente do Conselho Estratégico da BMcar tem cerca de 30 anos de ligação à área e esteve ligado ao BMW Group nos últimos 18 anos,onde foi diretor de Vendas e Marketing, CEO do BMW Group Portugal, e posteriormente CEO do BMW Group Mexico, do BMW Group Brasil, e, finalmente, CEO do BMW Group Northern Europe com a responsabilidade dos sete mercados do norte europeu.

Antes esteve ligado à Renault Portugal, onde foi Diretor de Frotas e Viaturas Usadas.

"Após 18 fantásticos anos no BMW Group, não poderia haver melhor forma de voltar a Portugal do que estabelecer uma parceria com este grupo, onde procuraremos juntamente com uma equipa super motivada e liderada por Pedro Rodrigues, desenvolver ainda mais todo o potencial a organização", afirmou Hélder Boavida.

De acordo com o CEO da BMcar, Pedro Rodrigues "estamos convictos que a sua vasta experiência no setor automóvel, bem como a partilha dos mesmos valores, visão e ética profissional, são fatores de sucesso que vão permitir uma otimização e melhoria da nossa organização, bem como o desenvolvimento da sua atividade".

Helder Boavida é licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.