BMW mudam para modo elétrico nas cidades com sistema desenvolvido em Portugal

A BMW lança este mês, em Portugal, o sistema eDriveZones, que permite aos mais recentes modelos híbridos plug-in da marca passar automaticamente para modo elétrico quando entram numa zona de zero ou baixas emissões numa cidade. O sistema estará ativo no Porto, Braga e Lisboa e foi desenvolvido pela equipa portuguesa da Critical TechWorks.

O BMW eDriveZones, que está a ser desenvolvido desde 2019 pela equipa da Critical TechWorks em Portugal, em coordenação com a equipa da BMW em Munique, tem por objetivo diminuir os níveis de emissões poluentes dos automóveis dentro das áreas urbanas e em resposta à crescente limitação de acesso a zonas de baixas emissões.



A marca refere que o sistema está disponível nos modelos BMW 330e, BMW 745e, BMW X5 xDrive45e e BMW 530e, e "faz parte da estratégia de sustentabilidade do BMW Group, que, entre outras ações, pretende incentivar os clientes a utilizarem os modelos híbridos plug-in em modo elétrico e promover deslocações sem emissões dentro das áreas urbanas".

O sistema chegará em breve a outras cidades e a mais modelos híbridos plug-in.



Para Massimo Senatore, Diretor Geral da BMW Portugal, "esta tecnologia vem complementar as medidas já implementadas pelo BMW Group na área da sustentabilidade, de que são exemplo a redução significativa, até 2030, das emissões de carbono por veículo produzido, e a meta prevista, também para 2030, de 50% das vendas totais do grupo corresponderem a veículos eletrificados. Até ao final do ano, chegarão ainda a Portugal novas ferramentas do Grupo com vista à promoção da transição para mobilidade elétrica".



Jaime Vaz, da equipa de desenvolvimento da Critical TechWorks, afirma que "o BMW eDriveZones estabelece um novo padrão na indústria pela sua singularidade".

"Esta é a prova de que a tecnologia pode contribuir muito para um futuro mais sustentável e estamos muito contentes por ver a Critical TechWorks a trabalhar no seu desenvolvimento", referiu.