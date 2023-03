Bolsas europeias em alta com o Credit Suisse a recuperar de queda histórica

JN/Agências Hoje às 09:00 Facebook

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em alta, depois das fortes descidas de quarta-feira, com os investidores focados no Credit Suisse e na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

As ações do banco suíço subiam 22,51% para 2,13 francos suíços, depois na quarta-feira terem afundado 24%.

Às 8.25 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 1,23% para 441,82 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,49%, 0,98% e 1,66%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 2,27% e 1,84%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 8.25 horas o principal índice, o PSI, avançava 0,83% para 5.860,99 pontos.

Os analistas da Link Securities citados pela agência Efe explicam que o anúncio feito pelo Banco Nacional Suíço e o pedido de ajuda do Credit Suisse pode servir "para acalmar um pouco o espírito dos investidores na Europa, levando a uma abertura ascendente dos mercados bolsistas nesta região, embora a reunião do BCE vá manter muitos investidores à margem".

O Credit Suisse anunciou um empréstimo a curto prazo de até 50 mil milhões de francos suíços do banco central do país, um dia depois de o segundo maior banco do país ter sofrido uma quebra pesadelo na bolsa de valores de Zurique.

"Estas medidas são um passo decisivo para reforçar o Credit Suisse à medida que continuamos a nossa transformação estratégica para proporcionar valor aos nossos clientes e outras partes interessadas", afirmou o CEO do banco, Ulrich Körner, citado num comunicado.

Ao mesmo tempo, o banco anunciou uma série de recompras de dívidas no valor de cerca de 3.000 milhões de francos suíços.

O grupo, um dos 30 bancos considerados demasiado grandes para falir, valia pouco menos de 6,7 mil milhões de francos suíços.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,87% para 31.874,57 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,05% para 11.434,05 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0627 dólares, contra 1,0557 dólares na quarta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 7 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 74,24 dólares, contra 73,69 dólares na quarta-feira, um mínimo desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.