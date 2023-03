Bolsas europeias negoceiam em baixa à espera das decisões do BCE

JN/Agências Hoje às 11:36 Facebook

As principais bolsas europeias negociavam esta quarta-feira em baixa, já à espera da reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que se realiza na quinta-feira, depois de se terem animado com a desaceleração da inflação nos EUA em fevereiro.

Às 08.55 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 0,57% para 447,28 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt caíam 0,55%, 0,80% e 0,35%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,60% e 0,69%, respetivamente.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:55 o principal índice, o PSI, descia 0,27% para 5.962,33 pontos.

Aparentemente ultrapassada a crise financeira nos EUA, em Wall Street, os investidores saudaram a desaceleração da inflação norte-americana, que caiu em fevereiro pelo oitavo mês consecutivo, para 6% em termos homólogos, menos quatro décimas de ponto percentual do que em janeiro.

Wall Street fechou na terça-feira no verde.

Na Ásia, a tendência também foi positiva num dia em que foi anunciado que a produção industrial na China cresceu 2,4% nos dois primeiros meses do ano.

A agenda macroeconómica de hoje inclui a divulgação da produção industrial da zona euro, a taxa de inflação em França, bem como o índice de preços no produtor dos EUA e as vendas a retalho dos EUA.

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,06% para 32.155,40 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,14% para 11.428,15 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0730 dólares, contra 1,0733 dólares na terça-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 78,19 dólares, contra 77,45 dólares na terça-feira.