As duas empresas públicas herdeiras do Banco Português de Negócios (BPN) já receberam cerca de 5,2 mil milhões de euros de empréstimos do Estado para manter a sua atividade, que se resume a gerir os ativos tóxicos deixados após a intervenção na instituição em 2007.

A 30 de junho, a Parvalorem devia 4 mil milhões e a Parups, participada da primeira, cerca de 1,1 mil milhões.