Brasil e países da CPLP consolidam relações comerciais com novos protocolos

Protocolos entre a Funcex (Fundação de Centro de Estudos do Comérico Exterior brasileiro), a Confederação Empresarial da CPLP, Agrimútuo e a AJAP - Associação de Jovens Agricultores de Portugal foram assinados, na segunda-feira, no CCB, com o objetivo de consolidar as relações comerciais de cooperação entre o Brasil e restantes países da CPLP.

Na mesma cerimónia, foi entregue o Prémio Agrimútuo - Humanista e Solidariedade Espedito Rocha, a Luiz Carlos da Rocha e Manoel Caetano, os dois primos que durante os 580 dias em que Lula da Silva esteve preso em Curitiba o visitaram todos os dias, como forma de manifestação anti-fascista.

Uma homenagem levada a cabo por Marco Galinha, CEO do Global Media Group, grupo a que pertence o "Jornal de Notícias, o "Diário de Notícias" e o jornal desportivo "O Jogo".