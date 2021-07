Bridgestone regressa à emoção com novo pneu para desportivos

Reis Pinto Ontem às 22:54 Facebook

A Bridgestone regressou ao segmento dos pneus desportivos, com o Potenza Sport, um pneumático virado para o condutor que procura emoção ao volante. Já disponível em Portugal em 96 medidas de jante, das 17 até às 22 polegadas, foi apresentado em Madrid, no circuito de Jarama.

José Enrique González, vice presidente e diretor geral da Bridgestone para o Sudoeste da Europa (Portugal e Espanha), destacou, ao JN, que "o cliente português gosta muito de emoções, tem uma grande tradição de desporto automóvel e pensamos que este pneu vai cobrir muito bem as suas necessidades".

"O mercado português é estratégico e temos uma boa quota de mercado e grande implantação. Com este pneu queremos chegar a um segmento onde os clientes procuram as prestações puramente desportivas ou seja, pretendem divertir-se com a condução", referiu José Enrique González.

Regresso

O Potenza representa o regresso da marca japonesa aos pneus para desportivos após um hiato de alguns anos, que se seguiu ao abandono da Fórmula 1. O novo pneumático, inteiramente desenvolvido e fabricado na Europa, cobre 99% das necessidades do mercado e a Bridgestone vai ainda lançar o Potenza Sport Race, que será um pneu semi-slick (quase sem rasgos) virado para os circuitos.

Novas ferramentas informáticas permitiram encurtar para metade o tempo de desenvolvimento do Potenza e, pelo caminho, foram poupados cerca de 200 pneus, que normalmente eram utilizados para ensaiar novas soluções.

"A nível mundial somos a marca que mais investe em I+D (Investigação e Desenvolvimento). No ano passado dedicamos 700 milhões de euros no lançamento de novos pneus", afirmou José Enrique González.

A marca destacou que, em comparativos realizados pela TÜV SÜD (uma empresa empresa alemã especializada em ensaios técnicos de certificação), o Potenza Sport registou a melhor estabilidade em curva e em reta, teve a melhor travagem em seco e "excelentes" prestações em molhado.

E foram estes três registos que pudemos experimentar no Circuito de Jarama, ao volante de desportivos da Audi, da Mercedes, BMW e da Maserati (um SUV Levante).

Consistiram numa prova de slalom, seguida do desvio rápido de um obstáculo, na reta da meta, uma volta rápida ao circuito e uma série de voltas com o piso molhado num sinuoso circuito sinalizado por cones, que deram para perceber a validade do trabalho dos técnicos da Bridgestone.

Sem podermos comparar as mesmas viaturas equipadas com pneus de outras marcas, sobressaiu a eficácia deste Potenza em todas as circunstância, impressionando pela eficácia e comportamentos irrepreensível demonstrados no circuito molhado.

O novo pneu equipa de série o Maserati MC20, o Lamborghini Huracan, o Audi RS3, o Ferrari F171, Maseratia Levante Hybrid/Trofeo ou o Porsche Macan.