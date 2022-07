Brisa investe em parques de energia fotovoltaica para autoconsumo

Carla Aguiar e Rute Coelho Hoje às 11:13 Facebook

Trata-se de um "investimento de vários milhões de euros" para tornar a Brisa autossustentável a nível energético, anunciou António Pires de Lima, CEO da maior operadora de infraestruturas de transporte em Portugal.

A Brisa está neste momento a arrancar com um "projeto muito relevante de instalação de energia fotovoltaica nos próprios espaços das autoestradas por forma a que a nossa operação até 2025 possa estar totalmente autossustentável do ponto de vista energético", anunciou o CEO da empresa, António Pires de Lima, em entrevista ao Portugal Mobi Summit (PMS).

O investimento é "de vários milhões de euros", está ainda em fase de projeto mas a expectativa é de que "em 2023 ou 2024 possa estar concluído". Pires de Lima falou à margem do debate do PMS que reuniu à mesma mesa, no Museu da Eletricidade, os autarcas de Lisboa e Cascais e líderes das empresas EDP Comercial, Brisa, Lidl, e Fidelidade, parceiros do Portugal Mobi Summit.

Ainda sobre este projeto mais recente da Brisa, o CEO da maior operadora de infraestruturas de transporte em Portugal explicou o objetivo final: "Permitir que a nossa operação, todas as barreiras de portagem, a operação de manutenção das autoestradas, possa ser assegurada através da geração de eletricidade que é feita nos nossos parques fotovoltaicos. É para autoconsumo".

António Pires de Lima destacou o papel pioneiro da Brisa no cumprimento das metas de descarbonização: "Temos como objetivo reduzir as nossas emissões que produzem gases com efeito estufa até 60% até 2030 e ficarmos completamente neutrais do ponto de vista carbónico até 2045. Estamos de uma forma muito escrupulosa a cumprir estes objetivos. Já reduzimos 40% das emissões desde 2010".

Numa fase em que já estão operacionais todos os pontos de carregamento elétrico da parceria da EDP Comercial com a BP, a Brisa e a Repsol, no âmbito do Via Verde Electric, Pires de Lima lembrou o esforço que a empresa tem feito para garantir que viajar nas suas autoestradas não seja um stress para os condutores de elétricos. "Temos um investimento em parceria com uma série de empresas, incluindo a EDP, para instalar carregadores elétricos super rápidos nas nossas áreas de serviço Colibri. Há espaços da Via Verde Elétrica que permitem em 10 a 15 minutos, de 100 em 100 quilómetros, que as pessoas que têm carros elétricos possam parar as suas viaturas e fazer o seu carregamento". E tudo isto "sem ansiedades".

É por este conjunto de fatores que não tem dúvidas em afirmar que "a Brisa está numa posição pioneira na transição energética para uma mobilidade mais sustentável"