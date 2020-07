Britânicos continuam a preferir Portugal apesar da quarentena

Adriana Castro Hoje às 13:57 Facebook

Portugal recebe 21 voos por dia e está no top cinco de destinos de turistas britânicos desde o início de julho. Espanha sai da lista de "destinos seguros" de Inglaterra.

Apesar da quarentena obrigatória de 14 dias no regresso ao Reino Unido, os ingleses continuam a apostar em Portugal para destino de férias. Por dia, e desde o início do mês, têm chegado ao nosso país 21 voos carregados de turistas britânicos, o que coloca o território português no top cinco dos países preferidos para passar este verão. Mais de metade das rotas terminam em Faro, no Algarve.

Espanha lidera a lista, mas ontem o país foi excluído dos destinos considerados seguros pelo Governo britânico. A decisão, motivada pelo "número crescente de casos de coronavírus nos últimos dias", entrou em vigor à meia-noite.