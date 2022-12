Bruxelas acusa Meta de favorecimento comercial a plataforma Facebook

JN/Agências Hoje às 13:06 Facebook

A Comissão Europeia considerou que a empresa Meta favorece a sua rede social Facebook no que respeita aos anúncios classificados online, nomeadamente na plataforma Marketplace.

Se o resultado da investigação aprofundada, que corre paralelamente, confirmar as primeiras suspeitas de atuação ilícita, a Meta pode incorrer numa multa que pode chegar a 10% da sua faturação.

O executivo comunitário concluiu, em primeiro lugar, que a Meta liga o seu serviço de anúncios classificados online Facebook Marketplace com a sua rede social pessoal dominante Facebook, o que significa que os utilizadores do Facebook têm automaticamente acesso ao Marketplace, quer o queiram ou não, o que dá uma "vantagem substancial" sobre a concorrência.

A Comissão Europeia receia ainda que os termos e condições, que autorizam a Meta a utilizar dados relacionados com anúncios de concorrentes em benefício do Facebook Marketplace, "sejam injustificados, desproporcionados e não necessários para a prestação de serviços de publicidade em linha nas plataformas da Meta", lê-se no comunicado.

Bruxelas informou a Meta sobre as suas suspeitas.