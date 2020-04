Bruxelas organiza conferência de doadores para financiar vacina

JN/Agências Hoje às 11:54 Facebook

A Comissão Europeia quer apoiar o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19 e melhorar os tratamentos e vai organizar uma conferência virtual de doadores em 4 de maio destinada à angariação de fundos para apoiar a investigação.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, em conferência de imprensa, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para quem o desenvolvimento de uma vacina é a "melhor hipótese coletiva de vencer o vírus".

"Espero que países e organizações de todo o mundo respondam a este apelo", disse na conferência de imprensa em que apresentou um roteiro para uma saída coordenada do confinamento nos Estados-membros.

A conferência de doadores permitirá "colmatar as lacunas financeiras imediatas e encontrar soluções inovadoras e equitativas", sublinhou ainda Ursula von der Leyen.

A conferência de doadores será organizada em coordenação com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na terça-feira, os laboratórios farmacêuticos Sanofi e GSK anunciaram a sua intenção de unir esforços para desenvolver uma vacina contra a Covid-19, mas só esperam resultados para o próximo ano.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.

O continente europeu, com mais de 996 mil infetados e mais de 84 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados.

Em Espanha, as autoridades sanitárias apontam 18.579 mortos e mais de 177 mil casos de infeção.