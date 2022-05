Bruxelas revê em alta inflação em Portugal para 4,4% este ano

JN/Agências Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia reviu em alta de 2,1 pontos percentuais (p.p.) a taxa de inflação para Portugal, para 4,4% este ano, mas abaixo dos 6,1% previstos para a zona euro, segundo as previsões divulgadas esta segunda-feira.

De acordo com as previsões macroeconómicas de primavera, hoje divulgadas, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá subir de 0,9% em 2021 para 4,4% em 2022, antes de descer para 1,9% em 2023.

A Comissão Europeia prevê que a inflação em Portugal atinja o pico no segundo trimestre deste ano e modere gradualmente a partir de então.