BYD: chegou a Portugal nova marca de carros elétricos

A BYD, uma marca chinesa de automóveis elétricos, faz esta sexta-feira a sua estreia oficial em Portugal, apresentando-se no ECAR SHOW - Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que decorre até domingo na FIL, em Lisboa. Em exposição estarão três modelos, o ATTO 3, TANG e HAN.

O ECAR SHOW é o primeiro evento oficial em que a BYD estará presente, após a recente chegada Portugal, pela mão do Grupo Salvador Caetano, que é representante oficial, distribuidor e responsável pela comercialização e serviços de após-venda em território nacional.

O ATTO 3 é C-SUV de sete lugares com tração às quatro rodas, com 4,5 metros de comprimento e um motor de 204 cv. O modelo está equipado com a BYD Blade Battery de 60,48 kWh que, segundo o fabricante, permite uma autonomia de até 565 km (ciclo urbano WLTP) e carregamento dos 30 aos 80% em 29 minutos.

Estarão disponíveis dois níveis de equipamento, o "Comfort" e o "Design", sendo que este último será o primeiro a chegar ao mercado nacional.

O BYD TANG é um SUV de sete lugares, com 4,88 metros de comprimento, dois motores que asseguram tração integral e uma potência de 516 cv. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos e 528km de autonomia de condução em cidade (WLTP), de acordo com a marca.

O HAN é um sedã desportivo, com tração 4x4 e um coeficiente de resistência aerodinâmica de 0.233 Cd, o que, segundo a BYD, contribui para a sua autonomia de até 662 km (ciclo urbano WLTP). O BYD HAN terá uma única versão, com equipamento de série topo de gama.

ABY foi fundada em 1995, apenas como fabricante de baterias recarregáveis, e estende atualmente a sua atividade nas indústrias automóvel, eletrónica, energias renováveis e transportes ferroviários, com mais de 30 parques industriais na China, Estados Unidos, Canada, Japão, Brasil, Hungria e Índia.

Em 2003 surgiu a subsidiária BYD Auto, que "está focada em fornecer soluções de mobilidade totalmente elétricas (híbrido plug-in e 100% elétrico).

A empresa controla toda a cadeia de produção, fabricando baterias, motores elétricos, controladores eletrónicos e semicondutores e, na Europa, está sediada na Holanda.