BySignals sem autorização para exercer intermediação financeira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu esta quinta-feira um comunicado aos investidores, avisando que a entidade BySignals de João Pires, conhecido no Instagram por JoãoFox92, não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal. Este é o quinto alerta envolvendo alegados falsos "gurus" do Forex emitido pelo regulador no espaço de um mês.

Perfil foi entretanto desativado Foto: Instagram/Analisador Traders

Em comunicado publicado no site oficial, a CMVM adverte também que a entidade também "não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira."

O regulador aconselha os investidores a consultar a lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços, na sua página da Internet.

"Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt", refere ainda o regulador.

A BySignals apresentava-se na Internet como uma "empresa de consultoria nos mercados financeiros" e atuava através do website e da própria página de Instagram de João Pires, que ficou indisponível quando rebentou a polémica envolvendo influenciadores digitais envolvidos em esquemas similares.

No Instagram, o jovem de 28 anos promovia um estilo de vida luxuoso que dizia estar diretamente ligado à sua atividade financeira. Na página "analisadores_traders", que se dedica há meses a expor casos de alegados falsos traders, é possível encontrar vários testemunhos de pessoas que se sentiram enganadas.

O comunicado da CMVM desta quinta-feira é o quinto envolvendo alegados falsos "gurus" do Forex. Só no último mês, já foram alvo de alertas do regulador os youtubers Windoh e David GYT, o influenciador de Braga "James Wilson" (Gonçalo Pereira) e, mais recentemtente, Fx Papi (Miguel Pereira). Todos são visados na petição pública que pede às autoridades uma investigação a influenciadores digitais.