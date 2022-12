Cabaz de Natal custa mais nove euros e arroz foi o que mais aumentou

Entre os produtos para a consoada, há grandes subidas no açúcar e no leite meio gordo. Inflação recuou para 9,9% em novembro.

Os produtos para confecionar os pratos e os doces da noite da consoada e do dia de Natal vão estar mais caros, como era expectável com os recordes de inflação atingidos durante vários meses ao longo deste ano. A subida dos preços está a pesar na carteira dos portugueses, com itens do cabaz natalício a atingir aumentos de 78%, como o arroz carolino. A 14 de dezembro, compor uma mesa para os dias 24 e 25 de dezembro custava mais 8,93 euros do que a 5 de janeiro passado, ou seja, um crescimento na conta total de aproximadamente 24%.

No cabaz composto pela Deco - Associação de Defesa do Consumidor, entram produtos como o bacalhau, a perna de peru, o açúcar, o azeite e os ovos. Relativamente ao início do ano, são o arroz carolino (mais 78%), o açúcar branco (44%) e o leite meio gordo (44%) a registarem as maiores subidas no preço. Outros alimentos como a couve, a batata vermelha e o óleo alimentar aumentaram 43%, 34% e 25%, respetivamente.