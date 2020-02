Caixa Geral de Depósitos e JN debatem em Gaia qualidade de vidas nas cidades

Hoje às 16:00, atualizado às 16:07 Facebook

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), em colaboração com o Jornal de Notícias, vai realizar, na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, uma conferência dedicada à qualidade de vida nas cidades.

O encontro, que decorrerá no Quartel da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, a partir das 15,30 horas, vai reunir personalidades de diversas áreas, com o intuito de abordar os desafios que se colocam no futuro aos núcleos urbanos. Esta iniciativa, integrada nos X Encontro Fora da Caixa, insere-se num ciclo de encontros presididos pelo Conselho de Administração da CGD, que tem levado à totalidade dos distritos de Portugal, mensalmente desde março de 2017, temáticas de interesse nacional e a discussão dos desafios, oportunidades e casos de sucesso.

O encontro contará com uma intervenção inicial a cargo do presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo. Segue-se uma apresentação, por parte da arquiteta e professora universitária Andreia Garcia, denominada "Ensaios sobre o futuro: Arquitetura e Cidade". À conversa com a também curadora de arte estará a editora-executiva-adjunta do Jornal de Notícias, Paula Ferreira. Meia hora depois, começa o primeiro debate, cujo foco será a "mobilidade e os transportes públicos como fator-chave da qualidade de vida nas cidades". À conversa vão estar Tiago Braga, presidente da Empresa Metro do Porto, Paula Teles, presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, Nunes da Silva, professor catedrático no Instituto Superior Técnico, e Rui Igreja, presidente da direção da MUBi, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Pedro Ivo Carvalho, diretor-adjunto do JN, será o moderador.

A conferência evolui, depois, para o campo económico. O professor universitário e economista Fernando Alexandre fará um retrato macro-económico da região Norte, abordando os desafios que se lhe colocam. Oportunidade ideal para o painel seguinte, focado nas empresas e nos desafios empresariais. Compõem este painel Francisco Cary, administrador-executivo da CGD, Ricardo Bastos, CEO do Grupo dreamMedia e Tomás Roquette, administrador do Grupo Quinta do Crasto. O debate será moderado por Pedro Araújo, editor do JN.

A conferência "Qualidade de vidas nas cidades" encerra com uma intervenção do diretor do Jornal de Notícias, Domingos de Andrade.