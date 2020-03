Câmaras arriscam devolução de 188 milhões de IMI

Carla Sofia Luz Hoje às 10:59 Facebook

Associação de Municípios preocupada com as "consequências financeiras caóticas" do reembolso aos donos de edifícios nos centros históricos e em zonas classificadas pela UNESCO.

Os 29 municípios com centros históricos e zonas classificadas como património mundial pela UNESCO arriscam a devolução de, pelo menos, 188 milhões de euros aos proprietários de edifícios naquelas áreas, caso seja revisto o pagamento de imposto sobre imóveis (IMI) cobrado nos últimos quatro anos.

As contas são da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que está preocupada com o impacto do reembolso dos valores arrecadados desde 2015 e da perda de receita nos cofres autárquicos. A manutenção da isenção do pagamento de IMI nos centros históricos e nas áreas classificadas como Património Mundial, decidida pela Oposição na votação do Orçamento do Estado para este ano, poderá ter "consequências financeiras caóticas", alerta a associação.