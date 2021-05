Câmaras atraem turistas com cabazes e noites em hotéis

Erika Nunes Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Há atividades exclusivas, descontos e produtos da terra para captar visitantes nestas férias. Grande parte da oferta é de fora dos grandes centros urbanos.

As câmaras municipais estão a promover os seus concelhos para atrair os turistas nacionais que, este ano, tal como em 2020, deverão escolher Portugal como destino de férias. Além das promoções dos hotéis e dos restaurantes e das campanhas das regiões de turismo, os municípios abriram portas aos museus, negociaram ofertas locais e aproveitaram, em muitos casos, para criar emprego e valorizar o património.

É o caso de Beja, uma das 57 autarquias que responderam ao JN e uma das 16 que tem programas específicos de ofertas aos turistas. A campanha chama-se "Venha a Beja com Vagar" e inclui roteiros, uma página online (visitebeja.pt), visitas guiadas grátis na cidade e ao Moinho Grande, feita por uma equipa de "intérpretes do património, dos mais jovens aos mais experimentados". Esses novos guias integrarão uma bolsa de guias locais para visitas ao património. Outras câmaras alentejanas, como do Redondo e de Campo Maior, abriram os seus museus a visitas grátis. Em Reguengos de Monsaraz, o programa de dinamização do comércio local aliou-se ao turismo para sortear, todas as semanas, vouchers de desconto no alojamento, restauração e compras mediante gastos de 5 euros.