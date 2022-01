Miranda do Douro já requereu a cobrança do IMI, imposto do selo, IMT e derrama à Autoridade Tributária. Mogadouro vai seguir-lhe exemplo.

Os municípios de Miranda do Douro e Mogadouro estão a avançar para a cobrança de impostos relacionados com as barragens incluídas no pacote das seis vendidas em 2020 pela EDP ao grupo francês liderado pela Engie, por 2,2 mil milhões de euros e agora geridas pela Movhera. Em causa estão milhões de euros, mas o valor exato está por calcular.