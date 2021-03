Câmaras fiscalizarão as obrigações dos beneficiários de RSI

Carla Sofia Luz Hoje às 07:53 Facebook

Governo publicou portarias que detalham competências na área da Ação Social a transferir para os municípios.

Os beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) passarão a ser acompanhados pelas câmaras, que ficarão responsáveis por fiscalizar o cumprimento das obrigações de quem recebe esse apoio do Estado. A decisão de atribuir aquela prestação mantém-se sob a alçada da Segurança Social.

Os pedidos de atribuição de RSI, assim como os de renovação, terão de ser feitos nos balcões do Instituto de Segurança Social. No entanto, após o deferimento, o processo transita para os municípios, que cuidarão da elaboração e do acompanhamento do contrato de inserção que todos os beneficiários têm de assinar.