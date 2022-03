Camiões com apoio para combustível entre 342 e 1260 euros 

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os transportes de mercadorias até 3,5 toneladas e entre 3,5 e 35 toneladas vão receber apoio de 342 euros e 810 euros, respetivamente, para combustível, valor que é de 1260 euros a partir das 35 toneladas.

Estes valores resultam da decisão do Governo em subsidiar em 30 cêntimos por litro de combustível até às 35 toneladas e em 20 cêntimos por litro a partir das 35 toneladas, segundo anunciou hoje o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, indicando que a isto se soma uma subsidiação de 30 cêntimos por litro de AdBlue.

O apoio incide "num total de litros igual a metade da média de consumo dos diferentes tipos e transporte, relativo a três meses", sendo "pago numa só vez no ano de 2022".

Assim, no caso dos transportes de mercadorias a partir das 35 toneladas, será pago um subsídio de 20 cêntimos por litro até o limite mensal de 2100 litros - o equivalente a 420 euros - relativamente a três meses, resultando num apoio total de 1.260 euros por veículo pago de uma só vez.

Nos escalões de tonelagem inferior o apoio é de 30 cêntimos por litros, mas o limite de consumo mensal considerado é diferente. Nos transportes de mercadorias com menos de 3,5 toneladas está previsto um limite mensal de 380 litros, o que significa que os veículos com estas características receberão um subsídio de 342 euros (correspondente a 114 euros vezes três meses).

Nos transportes entre as 3,5 e as 7,5 toneladas e entre as 7,5 toneladas e até às 35 toneladas o apoio de 30 cêntimos terá por limite mensal um consumo de 900 litros de combustível, resultando num apoio total de 810 euros.

PUB

Entre o reforço das medidas de apoio às empresas para mitigar o impacto do aumento da fatura com os combustíveis - cujos preços registaram uma forte subida após a invasão da Ucrânia pela Rússia - está ainda o alargamento dos descontos no AdBlue (líquido que controla as emissões poluentes dos veículos).

Assim, e na sequência das reuniões com as associações representativas do setor dos transportes de mercadorias, foi decidido atribuir uma "subsidiação de 30 cêntimos por litro de AdBlue (líquido que controla as emissões poluentes dos veículos) para todas as categorias, num total de litros igual a metade da média de consumo dos diferentes tipos e transporte, relativo a 3 meses e pago numa só vez no ano de 2022".

Neste caso, o apoio de 30 cêntimos terá por limite 14 litros de combustível por mês no caso dos transportes até 3,5 toneladas; 36 litros nos transportes entre as 3,5 e as 7,5 toneladas; 54 litros mensais para a categoria entre as 7,5 e as 35 toneladas e 126 litros a partir das 35 toneladas.

Tendo em conta que o apoio abrange três meses, o apoio resultará num subsídio de 12,60 euros nos transportes de mercadorias até 3,5 toneladas; de 32,40 euros na categoria de tonelagem seguinte; de 48,6 euros para os veículos entre as 7,5 e as 35 toneladas e de 113,40 euros para os pesados a partir das 35 toneladas.