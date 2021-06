Campanha internacional com 10 milhões para relançar turismo

JN/Agências Hoje às 20:54 Facebook

O ministro da Economia lançou esta terça-feira, em Arouca, a campanha de promoção turística "Tempo de Ser/Time to Be", que, em Portugal e no estrangeiro, investirá 10 milhões de euros para atrair visitantes ao país e reativar o setor.

A apresentação deu-se no concelho do distrito de Aveiro porque, como explicou Pedro Siza Vieira, a recente abertura da Ponte 516 Arouca, apontada pela autarquia como a maior do mundo entre as pedonais suspensas, "teve visibilidade em todo o mundo" e comprovou como acertada a estratégia do Governo de "valorizar todo o território", evitando que os visitantes se concentrem sempre nas mesmas localizações.

"[A ponte] abriu noticiários nos Estados Unidos, no Brasil, pela Europa fora e na Ásia, e foi símbolo de uma notoriedade internacional que Portugal afirmou nos últimos anos, valorizando aspetos que normalmente não eram aqueles que apresentávamos ao mundo quando falávamos do país", justificou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

A nova campanha irá, por isso, concentrar-se nos mesmos valores que regeram a "bem-sucedida" estratégia nacional de turismo para o período 2017-2027 - "diversificação de mercados, combate à sazonalidade e diversificação de destinos", apontou o governante - e focar-se-á "nos mercados que já demonstram abertura para as viagens turísticas, apresentando boas oportunidades" para que o turismo português atinja os seus objetivos de "crescimento em valor".

Numa primeira fase, os mercados prioritários da campanha serão assim os de maior proximidade: o interno e o europeu, nomeadamente Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos. Seguir-se-ão, "mais tarde, os intercontinentais", como os Estados Unidos e o Canadá.

"Estávamos a aguardar o momento exato, que é este em que foi reativada a mobilidade aérea e reabrimos as fronteiras. Esta campanha faz parte do nosso plano de reativação do turismo e procura converter em negócio a notoriedade da marca Portugal que construímos nos últimos anos", afirmou Pedro Siza Vieira.

O governante reconheceu que o sucesso da iniciativa "depende da continuidade da normalização da situação epidemiológica", mas mostrou-se confiante.

"Esta semana vamos assegurar a reabertura das viagens não-essenciais a partir dos Estados Unidos para Portugal, para pessoas que tenham certificado de vacinação, conforme a recomendação do Conselho Europeu recentemente aprovado. À medida que as pessoas vão redescobrindo a vontade de viajar, que vamos controlando a situação epidemiológica e que conseguimos assegurar uma experiência de segurança na viagem, estamos também em condições de reativar o turismo", realçou.

Também a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, insistiu no potencial dos territórios menos tradicionais.

"Já lá vão as ideias um pouco peregrinas de que a litoralização do turismo é que fazia sentido. Com esta pandemia, temos necessidade de redescobrir o nosso interior e criar nestes territórios novos motivos de visita, salvaguardando as condições e os ativos endógenos que os valorizam. Foi isso que Arouca conseguiu e fê-lo tão bem que agora é uma referência internacional", defendeu.

Portugal é "um dos destinos turísticos mais sustentáveis, competitivos e seguros do mundo"

Em termos concretos, a campanha "Tempo de Ser" envolve "cinco filmes, cada um composto por um plano único reforçando a relação de intimidade com o destino, numa alegoria a um país único e invocando o desejo de experienciar e visitar Portugal".

Esses vídeos destacam "produtos turísticos com maior potencial de valorização", como o Surf, o Enoturismo e a Gastronomia, o Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património.

Outra ideia a passar na campanha é a de que Portugal é "um dos destinos turísticos mais sustentáveis, competitivos e seguros do mundo", já que os seus agentes se empenham no "planeamento e desenvolvimento das atividades turísticas do ponto de vista económico, social e ambiental.

Essa "mensagem de confiança" alargar-se-á ainda a toda a comunicação do Turismo de Portugal, que, no âmbito do Plano de Ação "Reativar o Turismo - Construir o Futuro", contempla "a reformulação do 'VisitPortugal', num reforço do ecossistema digital de promoção do destino".