"A responsabilidade social é um pilar estratégico para a nossa marca e empresa"

Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Sandra Loureiro, diretora de marketing da Staples, em entrevista ao Jornal de Notícias, salienta o esforço feito em se aliarem a causas com propósitos de igualdade e inclusão.

A iniciativa "Regresso às Aulas" celebra este ano o décimo aniversário. Que balanço faz a Staples desta parceria?

Posso dizer, sem qualquer dúvida, que a Staples faz parte da história desta iniciativa, que é algo que muito nos orgulha, pois estamos perto de crianças, jovens e famílias, numa altura do ano importante como o Regresso às Aulas. Podermos fazer a diferença na vida destas crianças oriundas de contextos menos favorecidos, sendo a responsabilidade social um pilar estratégico para a nossa marca e empresa, aliado ao facto de premiarmos o seu mérito escolar, é algo que dita o renovar desta parceria que faz todo o sentido para a Staples.

O apoio da Staples motivou ainda mais os premiados a continuarem o percurso académico de excelência e alguns já conseguiram entrar para a Universidade ou estão em vias de o fazer. Sentem que a missão desta iniciativa está a ser cumprida?

A Staples tem feito um esforço por se aliar a causas com propósitos de igualdade e inclusão. Acreditamos estar a contribuir para uma educação mais equitativa em Portugal, pois defendemos que todos os alunos devem ter acesso às mesmas oportunidades. Certamente que este tipo de iniciativas permitem o alívio no orçamento familiar de muitos destes estudantes e os permitem continuar o seu percurso escolar, percurso esse que de outra forma poderia estar comprometido. A nossa missão é cumprida a partir do momento em que tocamos a vida destas pessoas desde tenra idade, durante o ensino superior e, quem sabe, continuando a estar presente enquanto marca nas suas futuras vidas profissionais.

A Educação deve ser encarada como um dos pilares fundamentais para se alcançar uma sociedade mais justa e para se combater a pobreza?

Cada vez mais as marcas devem ter um papel e uma voz ativa em causas sociais, neste caso para prevenir problemas como o insucesso e o abandono escolar. Aqui estamos a estimular a motivação, a confiança num futuro mais promissor e equitativo e a passar a mensagem de que qualquer aluno pode pertencer ao quadro de mérito, independentemente do meio de onde provém. Atenuar as desigualdades de oportunidades, que estas crianças e jovens vivem diariamente e poder fazer com que percebam que é importante continuarem a acreditar e a investir no futuro, fazem desta iniciativa um projeto meritório.

Ao longo destes quase 10 anos, 125 jovens tiveram a oportunidade de começar o ano letivo com melhores condições. Que mensagem gostaria de deixar aos futuros premiados?

Nunca deixem de sonhar e de acreditar. O mérito é todo destes jovens que estão a dar excelentes exemplos e a provar que mesmo vivendo numa situação desfavorável, é possível lá chegar. A Staples também acredita neles, renovando ano após ano esta parceria conjunta com o JN. Seguimos juntos.