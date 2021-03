JN Hoje às 16:06 Facebook

Sandra Loureiro, diretora de marketing da Staples, enaltece iniciativa "Regresso às Aulas" e define-o como um projeto meritório.

Que balanço faz a Staples destes nove anos de parceria com o Jornal de Notícias?

Esta é uma parceria já longa e que faz todo o sentido para a Staples, uma vez que o Regresso às Aulas é o momento do ano premium da marca no contacto com famílias, crianças, jovens, professores e escolas. Para além de objetivos de notoriedade, com esta iniciativa a Staples posiciona-se no âmbito da responsabilidade social, que é um pilar cada vez mais relevante nos tempos em que vivemos. Podermos ajudar a melhorar a vida de famílias mais carenciadas, especialmente neste enquadramento em que vivemos, estando muitas famílias a deparar-se com desafios económicos devido à pandemia, aliado ao facto de premiarmos o mérito escolar destas crianças, é algo de que a marca se orgulha ano após ano.

Alguns dos premiados de anos anteriores já conseguiram entrar para a faculdade ou estão em vias de o fazer. Era esse o impacto que a empresa queria ter na vida destes jovens?

Acreditamos estar a contribuir para uma educação mais equitativa em Portugal, pois defendemos que todos os alunos devem ter acesso às mesmas oportunidades. É muito gratificante para a Staples fazer a diferença na vida destas crianças, e perceber que algumas delas estão já no ensino superior e conseguiram seguir o seu rumo. Certamente que se mantiveram focados devido ao seu empenho e mérito, mas também devido a este tipo de incentivos e ajudas, que de outra forma a não existirem, poderiam colocar em causa o seu percurso escolar. É algo que nos enche de orgulho e que nos faz acreditar que este é de facto o melhor retorno que uma marca pode ter - ajudar verdadeiramente alguém. Poder estar na vida destas pessoas desde tenra idade, durante o o ensino superior e, quem sabe, continuar a estar presente enquanto marca nas suas futuras vidas profissionais, é de facto uma conquista muito feliz para a Staples.

Considera importante mostrar aos mais novos a importância que a educação pode ter no futuro deles?

Enquadramentos socioeconómicos pouco favorecidos geram muitas vezes falta de reconhecimento, levando à desmotivação destas crianças, com consequências graves como o insucesso e o abandono escolar. Através desta iniciativa a marca está presente num maior número de lares, estimulando a motivação, a confiança num futuro mais promissor e equitativo e passando uma a mensagem de que qualquer aluno pode pertencer ao quadro de mérito independentemente do meio de que provém. Atenuar as desigualdades de oportunidades, que estas crianças e jovens vivem diariamente e poder fazer com que percebam que é importante continuarem a acreditar e a investir no seu futuro, fazem desta iniciativa um projeto meritório.

Que mensagem gostaria de passar aos futuros premiados?

Acreditar sempre. Olhar em frente e seguir os seus sonhos futuros, mesmo que o presente dê sinais de incerteza. Estas crianças são alunos resilientes, que mesmo numa altura desafiante em termos de método de estudo e de presença nas aulas, muitas vezes feito à distância e sem grandes apoios, não deixam de acreditar e dar o seu melhor. A Staples deixa a sua mensagem de força e de que também acredita neles, renovando ano após ano esta parceria conjunta com o JN.