Mariana Pinto, 11 anos, de Albergaria-a-Velha, viu a avaliação máxima a todas as disciplinas do 5.º Ano ser recompensada pela iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, ao ser escolhida como uma das vencedoras.

A jovem mostrou-se "muito contente" e explicou o desempenho de excelência: "Estou atenta nas aulas e estudo em casa. Como tenho a flauta para estudar também tento arranjar espaço para tudo".

E é pela música que passam alguns dos sonhos da estudante. "Tenho aulas de flauta na Banda Filarmónica de Ribeira de Fráguas e no Conservatório de Música da Jobra. Adorava tocar flauta para o mundo inteiro na televisão", relevou Mariana.

Os planos futuros da premiada não se cingem só a esta área. "Não sei bem o que quero fazer quando for grande. Como gosto muito de roupa queria ter uma lojinha, mas como gosto muito de fazer penteados nos cabelos e pintar as unhas também posso fazer algo relacionado com isso", disse.

A mãe Conceição Tavares, trabalhadora num lar de idosos e com mais um filho, Gabriel (7 anos), a cargo, mostra-se orgulhosa por a filha ser uma aluna exemplar e salienta a importância desta iniciativa: "Este prémio significa muito. É um descanso muito grande pois todos os anos para compra de material costumo aproveitar os descontos e parte do dinheiro do subsídio de férias para poder ficar mais descansada e este ano vou conseguir colocar alguma coisinha de lado".

Nome: Mariana Filipa Tavares Pinto

Idade: 11 anos

Localidade: Ribeira de Fráguas/Albergaria-a-Velha

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Nota "5" a tudo

Quando for grande quero ser: dona de loja de roupa ou cabeleireira