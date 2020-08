Alunos premiados da oitava edição já foram escolhidos

JN Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Iniciativa "Regresso às Aulas" do "Jornal de Notícias", Staples e Opticalia, volta a destacar a excelência do desempenho escolar de 15 estudantes oriundos de famílias carenciadas.

Os 15 vencedores da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que premeia a excelência escolar no ano letivo de 2019/20, entre alunos oriundos de famílias em carência económica, já foram escolhidos. São eles: Anna Vicente (Braga), Bárbara Silva (Pereira/Montemor-o-Velho), Francisco Rodrigues (Alfena/Valongo), João António Costa (Quinta do Conde/Sesimbra), João Pedro Freitas (Mirandela), Lara Santos (Paço de Sousa/Penafiel), Lourenço Castro Sousa (Fafe), Mariana Pinto (Ribeira de Fráguas/Albergaria-a-Velha ), Paula Rodrigues (Martim/Barcelos), Rafael Alves (Pontével/Cartaxo ), Raquel Fernandes (Porto), Rodrigo Mendes (Croca/Penafiel), Rodrigo Barbosa (Trofa), Valéria Antunes (Vila Boa do Bispo/Marco de Canaveses) e Vasco Rocha (Vila Real).

Cada um destes jovens vai receber um dos 15 vales de compras da Staples de 500 euros e dos 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 euros oferecidos pela Opticalia.

As várias dezenas de candidaturas que chegaram de todos os pontos do país, tornaram o processo de seleção extremamente complicado, pois a excelência dos resultados escolares apresentados assim o exigiu. São muitas as histórias de vida difíceis dadas a conhecer, pelo que a escolha se baseia na avaliação final dos alunos, assim como, no rendimento auferido e nos elementos do agregado familiar.

Os vales serão entregues no dia 21 de agosto (a partir das 9 horas), no Edifício JN, no Porto, sito na Rua de Gonçalo Cristóvão, n.º 195, 4049-011 Porto. A partir de dia 7 de setembro, os jovens serão apresentados aos leitores. E, ao longo do ano letivo de 2020/21, no final de cada período, serão dadas a conhecer as avaliações, de forma a acompanharmos os progressos dos nossos premiados.

Os premiados devem entrar em contacto com o "Jornal de Notícias" para o telemóvel 919 374 762 ou pelo email: marketing@globalmediagroup.pt.

Eis o nome dos 15 premiados da edição de 2020/21 do "Regresso às Aulas":

Anna Beatriz Azevedo Vicente

6.º Ano - Braga

Bárbara Alexandra Sousa e Silva

3.º Ano - Pereira/Montemor-o-Velho

Francisco Filipe Martins Rodrigues

1.º Ano - Alfena/Valongo

João António Almeida Gonçalves Azevedo Costa

5.º Ano - Quinta do Conde/Sesimbra

João Pedro Rodrigues Freitas

5.º Ano - Mirandela

Lara Margarida Silva dos Santos

6.º Ano - Paço de Sousa/Penafiel

Lourenço Castro Sousa

2.º Ano - Fafe

Mariana Filipa Tavares Pinto

5.º Ano - Ribeira de Fráguas/Albergaria-a-Velha

Paula Sarai Lopez Rodrigues

4.º Ano - Martim/Barcelos

Rafael Alves

2.º Ano - Pontevel/Cartaxo

Raquel Mercês dos Santos Fernandes

4.º Ano - Porto

Rodrigo Félix Marques Mendes

2.º Ano - Croca/Penafiel

Rodrigo Fernando Carvalho Sá Barbosa

4.º Ano - Trofa

Valéria Pinho Teixeira Antunes

5.º Ano - Vila Boa do Bispo/Marco de Canaveses

Vasco Miguel Alves da Rocha

5.º Ano - Vila Real