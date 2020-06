António Alves: "Queremos ajudar este alunos a irem mais além, pois são jovens de mérito"

JN Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

António Alves, diretor geral da Opticalia, em entrevista ao Jornal de Notícias, salientou importância da correção visual na obtenção de bons resultados escolares.

Que balanço faz a Opticalia destes quatro anos de parceria com o Jornal de Notícias e a Staples na promoção da educação junto das famílias mais carenciadas?

É uma excelente parceria, gostamos muito porque é pelo mérito que premiamos estes 15 alunos que depois terão continuidade nos bons resultados até à universidade, se tiverem oportunidade de frequentar. São crianças que passam por dificuldades económicas, mas nem assim deixam de ter um excelente desempenho escolar, por isso queremos ajudar estes alunos a irem mais além, pois são jovens de mérito.

Acredita que a iniciativa "Regresso às Aulas" tem ajudado a divulgar ainda mais a importância da necessidade de correção visual para um melhor desempenho escolar?

No meu caso pessoal só quando fui para a escola é que os meus pais notaram que necessitava de óculos e isso acontecerá com muitas famílias. Uma boa capacidade visual permite que os alunos tenham melhor desempenho, se veem mal, estão a estudar, começa a doer-lhes a cabeça, desistem mais rapidamente do que uma pessoa que consiga estar concentrada. Porque a falta de visão irá provocar um desinteresse e um afastamento da concentração do jovem. Até na condução isso muitos vezes se verifica, pois não vendo tão bem, a pessoa estará a fazer um esforço suplementar e desfoca-se de outros pormenores. A visão é um sentido fundamental, é através dela que interagimos com o mundo. Respondendo à pergunta: sim, consideramos que esta iniciativa permite às pessoas que no regresso às aulas tenham a preocupação de verificar se a visão dos filhos está ou não apta, adaptada e corrigida.

Cada vez há mais crianças a usar óculos. Qual é a causa mais comum para isso acontecer cada vez mais cedo?

Porque cada vez mais forçamos a vista das crianças. Desde muito cedo começam a usar os tablets e telemóveis e, obviamente, mais cedo nos apercebemos de falta de correção visual. As horas excessivas em frente ao computador, também contribuem para o agravamento dos problemas oculares.

Que mensagem gostaria de deixar aos anteriores e futuros premiados?

Uma mensagem de parabéns porque são os melhores e de que vale a pena o esforço, pois é compensado de alguma forma. Espero que continuem a ter um excelente desempenho, porque acredito que a vida os recompensará.