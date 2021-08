Conheça os 15 premiados da nona edição

Hoje às 07:00 Facebook

Iniciativa promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia voltou a distinguir a excelência escolar de alunos com carências económicas.

Afonso Silva (Nogueira/Maia), Ana Leonor Rocha (Gondomar), Arsh Sahil Patel (Lisboa), Dinis Fernandes (Trofa), Duarte Rogério (Idanha, Belas/Sintra), Hilário Ribeiro (Madalena/Paredes), Isaac Gandra (Valongo), José Álvaro Machado (Pousada de Saramagos/V. N. Famalicão), Lesliana Lemos (Canidelo/V. N. Gaia), Maksim Humenyuk (Lavra/Matosinhos), Mariana Barros (Paço de Sousa/Penafiel), Mariana Hall (Paramos/Espinho), Raquel Dias (Paço de Sousa/Penafiel), Renato Costa (Fontão/Ponte de Lima) e Rodrigo Correia (Maia) são os 15 vencedores da nona edição da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que premeia a excelência escolar no ano letivo de 2020/21, entre alunos oriundos de famílias em carência económica.

Esta ação destinou-se a crianças com idades dos 6 aos 12 anos, que tenham frequentado o 1.º e 2.º Ciclos (1.º ao 6.º ano) no ano letivo de 2020/21, e os premiados vão receber um dos 15 vales de compras da Staples de 500 euros e dos 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 euros oferecidos pela Opticalia.

O processo de seleção das candidaturas vencedoras foi extremamente difícil e moroso face às várias dezenas de processos que foram enviados para a avaliação do júri. Os critérios de escolha têm em consideração as notas obtidas pelos alunos no final do ano letivo, mas também se baseiam noutros fatores, como a história por detrás da candidatura, o rendimento auferido e os elementos que compõem o agregado familiar.

Os vencedores dados a conhecer hoje vão receber os vales no próximo dia 27 de agosto (a partir das 9 horas), no Edifício JN, no Porto, sito na Rua de Gonçalo Cristóvão, n.º 195, 4049-011 Porto. A partir de 6 de setembro, os jovens serão apresentados aos leitores do JN. E, ao longo do ano letivo de 2021/22, no final de cada período, serão dadas a conhecer as avaliações dos premiados.

Eis os 15 premiados do Regresso às Aulas 2021:

Afonso Manuel Vilas Boas Silva

4.º Ano - Nogueira/Maia

Ana Leonor Pinto Rocha

5.º Ano - Gondomar

Arsh Sahil Patel

3.º Ano - Lisboa

Dinis Moreira Fernandes

5.º Ano - Trofa

Duarte Henrique Baptista Rogério

4.º Ano - Idanha - Belas/Sintra

Hilário Moreira Ribeiro

1.º Ano - Madalena/Paredes

Isaac Rafael Braga Gandra

5.º Ano - Valongo

José Álvaro Azevedo Machado

4.º Ano - Pousada de Saramagos/V. N. Famalicão

Lesliana Lurdes Lemos

6.º Ano - Canidelo/V. N. Gaia

Maksim Martsynkevych Humenyuk

5.º Ano - Lavra/Matosinhos

Mariana Filipa Oliveira Barros

5.º Ano - Paço de Sousa/Penafiel

Mariana Peralta Hall

2.º Ano - Paramos/Espinho

Raquel Sousa Dias

5.º Ano - Paço de Sousa/Penafiel

Renato Santos Costa

5.º Ano - Fontão/Ponte de Lima

Rodrigo Valentino Almeida Correia

1.º Ano - Maia

Nota: Os premiados devem entrar em contacto com o "Jornal de Notícias" para o telemóvel 961 360 649 ou pelo email: marketing@globalmediagroup.pt.