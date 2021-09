"Desde sempre disse que queria ser pediatra"

JN Hoje às 08:00 Facebook

Raquel Dias, 10 anos, de Paço de Sousa, viu o excelente desempenho escolar ser reconhecido pela iniciativa Regresso às Aulas e nem a pandemia abalou a motivação da jovem, que sonha ser pediatra um dia.

"Gosto muito de crianças e admiro muito o trabalho que o meu pediatra faz, além disso gosto de ajudar os outros. desde pequenina que sempre disse que era isso que queria ser quando fosse grande".

Com uma profissão tão exigente no horizonte, não admira que encare a escola com determinação e empenho. "Gosto muito de estudar, não é preciso dizerem-me para o fazer. E não gostei muito do ensino à distância, prefiro estar na escola. Senti falta dos meus amigos e é muito diferente ter aulas presenciais", salientou Raquel, que apesar das excelentes notas nem acreditou que tinha sido uma das premiadas.

Contudo, não são só os estudos que ocupam a aluna. "Ando na banda musical de Paços de Sousa, onde toco flauta transversal, e canto no grupo coral da igreja", contou.

E a mãe Sílvia Sousa, de 40 anos, e desempregada, não teme que a filha perca o rumo por ter o tempo ocupado. "A Raquel desde o início foi sempre boa aluna, conseguiu sempre os objetivos e até hoje tem sido fácil", salienta, explicando que concorreu a esta iniciativa "para ver se não chega a faltar nada que ela possa necessitar para atingir os objetivos que tem futuramente". E o prémio vai permitir-lhe adquirir um computador, "que é o que está mais fraquito em casa".

Perfil

Nome: Raquel Sousa Dias

Idade: 10 anos

Localidade: Paço de Sousa/Penafiel

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Oito 5 e quatro 4

Quando for grande quero ser: Pediatra