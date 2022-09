"É preciso estudar, sem isso não tens boas notas"

Hoje às 08:00 Facebook

Salvador Queirós, 9 anos, da Senhora da Hora, Matosinhos, é um dos 15 premiados da iniciativa Regresso às Aulas, uma parceria do JN, Staples e Opticalia.

"Na escola sou amigo, trabalho muito e quando chego a casa também estudo muito. Claro que é preciso estudar muito, sem isso não tens boas notas. E ajudo os meus colegas quando eles não percebem alguma coisa", explicou Salvador.

Sobre o prémio, disse ter ficado surpreendido e justificou: "Fiquei muito contente, pois nem sabia que os meus pais me tinham inscrito". "Com os vales quero comprar coisas para levar para as aulas. O meu irmão vai ficar no infantário, mas vou-lhe comprar alguma coisa para não ficar triste", prosseguiu o jovem, contando que sonha ser futebolista, porque quando vê "um jogador na televisão parecem muito bons" e quer "ser igual a eles".

A mãe, Joana Queirós, 33 anos, administrativa, elogiou o percurso do filho. "O Salvador é uma criança muito interessada. É uma esponja de informação, quer sempre adquirir mais conhecimentos e é superinteressado. Com quatro anos aprendeu a ler sozinho, por isso já era de adivinhar que fosse correr bem. Temos de realçar que teve três bons professores, Em especial o professor Renato foi um marco na vida do Salvador. E com a pandemia poderia ter sido muito complicado e não foi", completou.



Perfil

Nome: Salvador Braga Queirós

Idade: 9 anos

Localidade: Senhora da Hora/Matosinhos

Ano a frequentar: 4.º

Aproveitamento: Muito Bom

Quando for grande quero ser: Futebolista