"Estou sempre atento nas aulas e estudo muito"

JN Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A avaliação de excelência de Vasco Rocha, 10 anos, de Vila Real, garantiu-lhe um dos 15 prémios da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e a Opticalia, destinada a famílias em insuficiência económica.

Na cabeça do estudante fervilha um mundo de ideias que o levam a fazer em casa um jornal semanal, uma exposição de arte, truques de magia ou uma peça de teatro. "Gosto muito de ler e de escrever e de ver o telejornal e decidi criar um jornal. Entrevistava os meus familiares, a cada terça-feira saía uma edição e depois tinha várias secções com diferentes temas: teatro, desporto, artes, entrevistas, jogos, culinária e anedotas. Tudo feito por mim", conta o aluno.

Sossegado só mesmo na sala de aulas. "Estou sempre atento nas aulas, porto-me bem e estudo muito, que é muito importante. E faço sempre tudo o que os professores pedem", frisa.

Indecisão só mesmo sobre o que quer no futuro. "Gostava de ser muitas coisas, mas as principais era médico, cientista, estilista - adoro desenhar -, jornalista ou até ator - adoro representar e, às vezes, em casa, faço um teatro". Para o ajudar a dar asas à imaginação, com o prémio da Staples, Vasco vai comprar "uma máquina fotográfica" e oferecer ao irmão José Miguel "uma calculadora científica".

Sílvia Alves, educadora de infância desempregada e professora de AEC"s de Expressões Artísticas, não poderia estar mais orgulhosa do filho. "O percurso do Vasco tem sido brilhante e este prémio é uma grande ajuda, pois vão precisar de material escolar, assim como dos óculos", disse.

Perfil

Nome: Vasco Miguel Alves da Rocha

Idade: 10 anos

Localidade: Vila Real

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Nota "5" a tudo

Quando for grande quero ser: Médico, cientista, estilista, jornalista ou ator