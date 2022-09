Hoje às 08:00 Facebook

Hugo Pereira, 10 anos, do Porto, é um dos premiados da iniciativa Regresso às Aulas, promovido pelo JN, Staples e Opticalia.

"Na escola costumo só tirar Muito Bom a tudo. A minha pior nota foi 95,5% e vim muito triste para casa. Gosto de estudar muito, mas também brinco com os meus amigos. Os meus tempos livres passo a brincar, ou a jogar, mas muitos deles passo a estudar para os testes e para as notas. Mas estudar só não chega, é preciso estar atento nas aulas, acompanhar, por isso é que já tenho tudo decorado e quando vou a estudar só preciso de cinco minutinhos". Assim, de uma assentada, Hugo Pereira fez o quadro do seu percurso escolar, distinguido agora pela iniciativa Regresso às Aulas, um prémio que o deixou "muito feliz" e que lhe vai permitir comprar o computador que deseja.

Tão certo quanto o desempenho, é o que Hugo quer ser no futuro. "Advogado e juiz, porque quero dar um futuro melhor à minha família e tenho notas suficientes", realçou o jovem, que sonha "ser muito famoso e ter muito dinheiro".

A mãe, Célia Pereia, 36 anos, administrativa, salienta que o filho "sempre foi um menino muito trabalhador, muito responsável, é muito autónomo e nunca deu problemas na escola". "O Muito Bom sempre foi o patamar dele e até agora tem conseguido sempre atingir essas metas", frisou, revelando que concorreu "para ele ter uma motivação para continuar a ter boas notas".



Perfil

Nome: Hugo André Santos Pereira

Idade: 10 anos

Localidade: Porto

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Advogado e juiz