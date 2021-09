JN Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Mariana Barros, 11 anos, de Paço de Sousa, ficou duplamente surpreendida. Primeiro por ter sido avaliada com nota máxima a todas as disciplinas e, depois, por ter sido uma das alunas premiadas pela iniciativa Regresso às Aulas.

"Quando a minha mãe me disse que tinha ganho pensava que estava a gozar e não estava a acreditar", revela a jovem, contando sobre o ano letivo: "Quando estava na escola ia bem, mas depois em casa era mais difícil de me concentrar por causa do meu irmão e ele fazia barulho. Tinha cães a ladrar era mais difícil concentrar-me. Agora, não esperava ter estas notas, pois estudava para as matérias que tinha mais dificuldades, por exemplo estudava mais para Matemática do que para Português".

Com os vales Mariana quer comprar "uma secretária, uma cadeira e depois material escolar", para ter um canto para fazer o que mais gosta: pintar. "Já pensei em ser arquiteta, mas quando era mais pequenina queria ser médica. Os meus desenhos são muito realistas", salienta a jovem.

Já a mãe, Sara Oliveira, 29 anos, desempregada, enaltece o desempenho da filha. "A Mariana sempre foi uma aluna muito dedicada e empenhada, acabava os trabalhos dela e ia sempre ajudar os colegas. Tem muito jeito para artes e música. É muito perfeccionista. Não podia pedir melhor dela, ela merece, por isso a inscrevi", concluiu.

Perfil

Nome: Mariana Filipa Oliveira Barros

Idade: 11 anos

Localidade: Paço de Sousa/Penafiel

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Cinco a tudo

Quando for grande quero ser: Arquiteta