"Fiquei espantado pois não estava à espera de ganhar"

José Machado, 10 anos, de Joane, nem queria acreditar quando lhe disseram que era um dos vencedores da iniciativa Regresso às Aulas.

"Quando soube que ganhei o prémio do Jornal de Notícias fiquei muito espantado pois não estava à espera de ganhar. Ainda não sei o que vou comprar, mas depois vejo", atirou o jovem estudante, aluno de mérito na escola, embora pareça distraído.

"Sou um bocadinho travesso, até posso parecer distraído e a olhar para o chão, mas consigo captar o que professor diz e perceber. De resto até me porto bem e estudo", revela José, avançando sobre o ensino à distância: "As aulas online eram um bocado mais difíceis de se perceber, mas felizmente consegui entender e aprender bem".

A mãe, Sandrina Azevedo, 39 anos, assistente operacional numa escola, é a primeira a reconhecer que o filho "é malandreco e travesso", no entanto, acrescenta: "Surpreendeu-me pela positiva. É muito distraído, mas a professora fazia-lhe as perguntas e ele sabia, pois captava tudo. Quando não percebia alguma coisa fazia todas as perguntas na sala de aula para depois não perder muito tempo em casa a fazer os trabalhos e a estudar".

Sobre a iniciativa, conta que concorreu "na última", mas salienta: "Ele indo para o 5º Ano é uma valente ajuda, com dois filhos o material escolar está caro e é sempre uma ajuda financeira no final do mês".

Perfil

Nome: José Álvaro Azevedo Machado

Idade: 10 anos

Localidade: Pousada de Saramagos/V. N. Famalicão

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Não sabe