"Fiquei muito feliz e disse que queria um computador"

O jovem Arsh Patel, de 9 anos, chegou a Portugal oriundo da Índia há pouco mais de 18 meses, mas provou que nem a pandemia, nem muito menos a barreira linguística são impedimentos para ter um excelente aproveitamento escolar e foi um dos 15 alunos distinguidos pela iniciativa Regresso às Aulas.

"A adaptação foi muito boa, mas foi difícil deixar a Índia, a minha casa, os meus amigos e a escola. Sinto falta disso", começa por contar o premiado, avançando: "Quando cheguei a Portugal não tive nenhum amigo durante um ano, na escola estava sozinho. Só no 3.º Ano é que tive amigos. Depois estudei e agora passei para o 4.º Ano e já tenho amigos, que também são indianos".

O esforço de Arsh foi recompensado com o prémio desta iniciativa. "Quando a minha mãe me disse que tinha ganho fiquei muito feliz e disse que queria comprar um computador", atirou o jovem, que quando for grande quer seguir as pisadas do pai e ser empresário.

E foi em busca de um futuro melhor para os filhos que Sahil Patel, de 45 anos, deixou tudo para trás e veio com a família para Portugal. "Vim em busca de melhor educação para os meus filhos. Portugal é um país pacífico e por isso o escolhemos. Gostaríamos de dar as melhores condições para os meus filhos e que eles consigam fazer o melhor possível para terem um futuro melhor", contou, num inglês "arranhado".

E é Arsh que traduz para português as razões para o pai o ter candidatado. "Queria participar para saber se seríamos escolhidos e se estávamos a ir bem na escola. Além disso, se ganhássemos teríamos mais energia para continuarmos e também poderíamos comprar outras coisas", complementa o jovem.

Perfil

Nome: Arsh Sahil Patel

Idade: 9 anos

Localidade: Lisboa

Ano a frequentar: 4.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Empresário