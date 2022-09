"Ganhar um prémio não acontece todos os dias"

Hoje às 08:00 Facebook

Inês Pinto, 10 anos, de Gondomar, viu o esforço na escola ser recompensado ao ser uma das vencedoras da iniciativa Regresso às Aulas, promovida pelo JN, Staples e Opticalia.

"Sou uma aluna razoável, estudo até bastante e tenho conseguido tirar boas notas e fico contente com isso. Espero continuar assim no próximo ano, não baixar as notas e estou contente por ter passado", referiu a estudante sobre o percurso escolar, revelando ter ficado "muito feliz" por ter sido uma das eleitas.

"Esta era uma oportunidade que tinha para comprar um computador e uns óculos de sol, porque tenho os olhos claros e faz-me falta", salienta Inês, confessando que se sente "um bocadinho nervosa". "É uma responsabilidade grande, porque ter ganho um prémio é algo que não acontece todos os dias", justificou.

A mãe Andreia Pinto, 42 anos, operadora de loja, não poderia estar mais orgulhosa. "A Inês tem sido uma excelente aluna, não tenho tido grandes preocupações com ela. É preciso andar em cima um bocadinho, senão distrai-se, mas de resto tem sido uma boa aluna", frisou, realçando o facto do filho mais velho, de 21 anos, estar no 3.º Ano do curso de Turismo na Universidade ser um estímulo para a jovem.

"Penso que ela também queira seguir o exemplo do irmão e ir para a faculdade", finalizou.



Nome: Inês Pereira Pinto

Idade: 10 anos

Localidade: Gondomar

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Cinco, quatros e três

Quando for grande quero ser: Não sabe