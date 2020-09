JN Hoje às 09:00 Facebook

Francisco Rodrigues, de 7 anos, de Alfena, Valongo, foi o mais jovem premiado da oitava edição da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, ​​​​​​​Staples e Opticalia, que visa distinguir o desempenho escolar de excelência no seio de famílias com dificuldades económicas.

"Concentro-me nas aulas, no que a professora diz e depois é só saber escrever", justifica o aluno sobre as boas notas, prosseguindo: "Em casa estudo às vezes. Gostei muito de aprender Português e Estudo do Meio. Acho que gostei de tudo".

Mesmo ainda não sabendo bem o que quer comprar, o revela ter ficado "muito feliz" quando soube que tinha sido um dos escolhidos. "Assim já não temos de gastar muito dinheiro", salientou Francisco, que sonha ser DJ.

Orquídea Rodrigues, que devido à pandemia virou mãe a tempo inteiro do premiado, de Tomás, 12 anos, e de Pedro, de 2, descreveu o percurso académico do filho do meio: "O Francisco é muito bom aluno. É o primeiro ano dele e está a seguir as pisadas do irmão mais velho, que também é um ótimo aluno. Dedica-se muito à escola, neste tempo de pandemia ficou muito triste por ficar em casa, pois adora os professores e a movimentação das salas de aula, o aprender, o ir ao quadro, o poder escrever e está ansioso por regressar".

Embora tenha candidatado os filhos pelas "notas exemplares", Orquídea não estava confiante. "Nunca tenho sorte e fiquei um pouco apática quando me foi comunicado que tinha ganho, mas também muito feliz, pois será uma grande ajuda para nós", concluiu.

Perfil

Nome: Francisco Filipe Martins Rodrigues

Idade: 7 anos

Localidade: Alfena/Valongo

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: DJ